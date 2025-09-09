Правительство Непала отменило запрет на работу социальных сетей в стране после массовых протестов в Катманду и других городах республики, сообщил министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг.

По последним данным, в результате столкновения демонстрантов с полицией погибли 19 человек, более 100 получили ранения.

ТАСС собрал основное о ситуации в стране.

Протесты против запрета соцсетей

У здания парламента в Катманду 8 сентября прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z".

Протесты прошли в столице и по меньшей мере еще в семи крупных городах страны, сообщил новостной портал Nepal News.

Демонстранты выступили против объявленного 4 сентября решения правительства ограничить работу мессенджеров и соцсетей, в том числе WhatsApp, Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий Непала в установленный срок.

В демонстрациях приняли участие тысячи человек, среди них были в основном молодежь и студенты.

По данным телеканала India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.

Погибли 19 человек, более 100 получили ранения.

Во вторник 9 сентября у здания парламента Непала в Катманду вновь собрались демонстранты, хотя запрет на работу соцсетей был снят.

Отставки политиков

Министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак подал заявление об отставке из-за гибели людей во время протестов, сообщило издание The Kathmandu Post со ссылкой на источник в правительстве.

Оппозиция Непала потребовала отставки премьер-министра Шармы Оли после подавления протестов в Катманду, сообщил портал Nepal News.

Реакция властей

9 сентября власти Непала после протестов отменили запрет на работу соцсетей в стране, сообщил министр связи и информационных технологий Непала Притхви Субба Гурунг.

Неограниченный комендантский час ввели в Катманду, он вступил в силу 9 сентября с 8:30 утра (05:45 мск)

Премьер-министр Непала на фоне протестов созвал всепартийное совещание, сообщил портал Nepal News.

Оли на фоне антиправительственных протестов готовится к отъезду в Дубай, сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники в окружении политика.

Международный аэропорт в Катманду приостановил работу из-за протестов, на военных вертолетах эвакуируют членов правительства, сообщил телеканал India Today.

Поджоги