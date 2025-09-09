Все рейсы отменили

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Непала имени Трибхувана закрыт, все рейсы отменены из-за антиправительственных протестов. Об этом сообщил телеканал India Today.

В аэропорту дислоцированы более 300 военнослужащих. Сообщается, что в скором времени туда будут доставлены для эвакуации члены непальского правительства и премьер-министр Непала Шарма Оли.

В Катманду продолжились акции протеста с требованием отставки правительства. Их участники жгут шины, парализовали движение в правительственном квартале. Они также подожгли резиденции нескольких политиков. Власти Непала ввели неограниченный комендантский час в столице. Сообщалось о поджогах резиденций политиков. Посольство России настоятельно рекомендовало воздержаться от выхода на улицы города.

В понедельник у здания парламента в Катманду прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z" с участием тысяч демонстрантов, которые выступили против объявленного на прошлой неделе решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране, а также против коррупции. Среди протестующих были в основном молодежь и студенты. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Погибли 19 человек, более 100 получили ранения.

4 сентября правительство Непала ввело ограничения на WhatsApp, а также Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. Во вторник после протестов власти сняли запрет на соцсети.

