Более 1 тыс. человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 30 человек погибли и более 1 тыс. получили ранения в результате беспорядков в Непале. Об этом журналистам сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Согласно этим данным, 713 пострадавших уже выписаны из больниц. В больнице гражданской службы Катманду проходит лечение наибольшее число пациентов - 436, в Национальном травматологическом центре - 161 и 109 - в больнице "Эверест". В общей сложности раненые проходят лечение в 28 больницах по всей стране.

Минздрав Непала призвал медучреждения оставаться в состоянии повышенной готовности.