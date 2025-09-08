В Катманду произошли столкновения протестующих с полицейскими

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Протесты против запрета на работу социальных сетей в Непале прошли в Катманду и по меньшей мере еще в семи крупных городах страны. Об этом сообщил новостной портал Nepal News.

По его сведениям, активисты молодежного движения "Поколение Z" и студенты вышли на улицы с требованиями снять ограничения на работу соцсетей и мессенджеров в городах Биратнагар, Биргандж, Бутвал, Данг, Нараянгадх, Суркхет и Хетауда. Участники митингов выкрикивали лозунги, несли транспаранты, выражая свое недовольство решением властей. Некоторые из них бросали бутылки с водой и яйца в сторону местных правительственных учреждений и сотрудников полиции.

В Катманду произошли столкновения протестующих с полицейскими, после того как демонстранты прорвали заграждения и проникли в здание парламента. Погибли два человека, десятки ранены. Посольство РФ в Непале рекомендовало не выходить на улицы города. Власти ввели комендантский час в районе парламента и других ключевых местах Катманду, в городе для обеспечения безопасности развернуты силы военных.

4 сентября правительство Непала ввело запрет на WhatsApp, Facebook, Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. Это решение было принято в соответствии с директивой Верховного суда Непала, предписывающей правительству обеспечить официальную регистрацию всех отечественных и зарубежных онлайн-платформ и соцсетей до начала их работы в стране, чтобы обеспечить возможность мониторинга нежелательного контента. Доступ к платформам был заблокирован после того, как ни одна из них не подала заявку на регистрацию.