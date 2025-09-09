По данным телеканала, генерал Ашок Раджи Сигдел призвал Шарму Оли уйти в отставку

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Шарма Оли обратился к командующему армией страны генералу Ашоку Раджу Сигделу с просьбой оказать помощь в обеспечении его безопасного выезда из резиденции, а также в установлении контроля над ситуацией в стране в связи с продолжающимися акциями протеста.

Об этом сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники.

По его утверждению, генерал призвал премьера уйти в отставку, так как, по его мнению, только после этого военным удастся стабилизировать ситуацию в стране.