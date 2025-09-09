Как сообщает портал, полиция сняла свои посты охраны, позволив им уйти

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Все заключенные тюрьмы Накху в городе Лалитпур в Непале покинули пенитенциарное учреждение. Об этом сообщил портал Khabarhub.

По данным портала, в тюрьме Накху содержалось по меньшей мере 1,5 тыс. заключенных. Сообщается, что полиция сняла свои посты охраны, позволив им уйти.

Несмотря на то, что протесты прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и против коррупции.