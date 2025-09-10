Суть исковых требований не раскрывается

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Американская компания The Coca-Cola Company подала иск к зарегистрированной в Южной Осетии ООО "Кока-кола компании", следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 8 сентября 2025 года иск к южноосетинской компании от "Дзе Кока-Кола компани" со штаб-квартирой в американском городе Атланта. Суть исковых требований не раскрывается.

В марте 2022 года американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил свою деятельность на территории РФ, но в российских магазинах можно приобрести напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.