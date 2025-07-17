ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с компанией Coca-Cola об изменении рецептуры ее напитков для рынка США - обязательном использовании натурального тростникового сахара вместо кукурузного сиропа. Инициативу президента связывают со стремлением продвинуть программу "Сделаем Америку снова здоровой", направленную на улучшение здоровья нации.

ТАСС подготовил материал об истории Coca-Cola.

История бренда

Напиток Coca-Cola был изобретен в 1886 году американским фармацевтом Джоном Пембертоном. Он создавался как "напиток для воздержания" во время сухого закона, а также средство от морфиновой зависимости, мигрени и нервных расстройств. Известно, что в оригинальный рецепт входили листья коки, которая является сырьем для производства кокаина (тогда наркотические вещества не были запрещены), вытяжка ореха тропического дерева колы, содержащая кофеин, а также сахарный сироп и эфирные масла. Название напитка происходит от основных составляющих ингредиентов - коки и колы. Его придумал друг и партнер Джона Пембертона - Фрэнк Робинсон. Он же написал каллиграфическим почерком название нового напитка.

Днем рождения Coca-Cola считается 8 мая 1886 году, когда первые порции напитка начали продавать в аптеке по пять центов за стакан. Сначала его разбавляли простой водой, потом - газированной. Продажа не окупала затрат на производство, и в 1888 году вдова Пембертона продала рецепт напитка фармацевту Эйзе Кэндлеру, заплатившему за него $2,3 тыс. В 1892 году Кэндлер основал компанию The Coca-Cola Company. 31 января 1893 году им была зарегистрирована торговая марка Coca-Cola.

С этого времени начинается история успеха этого бренда. Под руководством Кэндлера инновациям подвергся как сам продукт, так и способы его продвижения на рынке - он обеспечил напитку широкую рекламу и продажу по всем штатам. В 1906 году напиток вышел за границы США - линии розлива открылись на Кубе, в Канаде и Панаме. В 1920-е Coca-Cola стала самым известным прохладительным напитком в США. Тогда же ее начали продавать в Европе.

В 1919 году акции приобрел за $25 млн предприниматель Эрнест Вудрафф. С того времени компания стала публичной. В 1923 году главой стал сын бизнесмена - Роберт Вудрафф, он находился на этом посту 32 года и до 1984 году входил в совет директоров. Именно он сумел превратить Coca-Cola в самый узнаваемый в мире напиток благодаря успешным маркетинговым стратегиям. Coca-Cola стала одним из главных спонсоров всех важных спортивных соревнований. Так, в 1928 году команда США приехала на летние Олимпийские игры в Нидерланды с тысячей ящиков напитка. В 1930-х Coca-Cola начали активно продвигать за рубежом с помощью рекламы и слоганов, в 1940-х ее пили более чем в 40 странах. В 1950-1970-х Coca-Cola продавалась уже более чем в 100 странах (в СССР - в 1979 году), ассортимент напитков расширился - в Германии были куплены права на апельсиновый напиток Fanta, также появилась лимонная вода Sprite. В 1980-х представили диетическую Coca-Cola. Сегодня Coca-Cola - один из самых популярных в мире безалкогольных газированных напитков. Она продается почти во всех странах и стабильно занимает около 20% мирового рынка безалкогольных напитков и около 40% рынка в США. Капитализация The Coca-Cola Company по данным на июль 2025 году составляет $298 млрд. Доход в 2024 году - $47,06 млрд, чистая прибыль - $10,63 млрд.

Рецепт и как он менялся со временем

С момента создания рецепт Coca-Cola претерпел значительные изменения, первые из которых внес еще Эйзе Кэндлер. К первоначальному составу он добавил собственный запатентованный напиток "Бальзам из крови растений" - усовершенствованная Coca-Cola сохранила свои бодрящие качества и стала вкуснее, а срок ее годности увеличился. В 1903 году в ходе развернувшейся в CША антикокаиновой кампании руководство The Coca-Cola Company приняло решение вместо листьев коки добавлять в сироп выжимку, в которой не содержалось наркотического вещества, а к 1905 году кокаин совсем исчез из рецепта, единственным стимулирующим ингредиентом остался кофеин. В 1911 году правительство США подало в суд на Coca-Cola, обвинив компанию в чрезмерном содержании кофеина в напитке, что нарушало законодательство о пищевых продуктах и лекарствах. Процесс дошел до Верховного суда страны, после чего компания согласилась уменьшить содержание кофеина.

За годы существования Coca-Cola было опубликовано множество рецептов, каждый из которых выдавался за подлинный, но компания продолжает утверждать, что точная формула является коммерческой тайной, доступ к ней имеет ограниченный круг лиц. Рецепт был засекречен Кэндлером, после внесенных им изменений. В 1919 году бравший ссуду при покупке компании Эрнест Вудрафф оставил его единственный экземпляр в банке в качестве залога. С 2011 году сейф с рецептом находится в музее World of Coca-Cola в Атланте (открыт в 1990 году).

Для обеспечения сохранения в тайне рецепта компания распределяет производство ингредиентов напитка по своим фабрикам: каждому из ингредиентов присваивается цифра. Менеджерам фабрик сообщают пропорции каждого пронумерованного товара и процедуру смешивания, но не ингредиенты. В то же время некоторые СМИ утверждают, что такая политика компании является всего лишь маркетинговым ходом.

Известно, что в состав напитка входят высокофруктозный кукурузный сироп, карамель, ортофосфорная кислота и цитрат кофеина (побочный продукт, возникающий в результате удаления кофеина из кофе). Вкус и аромат напитка, предположительно, достигается за счет добавления в рецепт ванили, корицы, мускатного ореха и эфирных масел. Экстракт орехов колы, бывший в оригинальном рецепте, отсутствует. До 1980-х у производителей в США в качестве основного подсластителя использовался натуральный тростниковый сахар, но затем для экономии он был заменен более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом.