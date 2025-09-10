Ведомства России приступили к работе над отменой виз для граждан Китая

К 2030 году стоит задача по росту потока иностранных туристов в РФ до 16 млн в год

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские ведомства приступили к исполнению решения президента РФ Владимира Путина о введении безвизового режима для граждан КНР. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Наш президент на Восточном экономическом форуме заявил об ответной зеркальной мере на решение, которое китайские товарищи озвучили в рамках визита Владимира Владимировича в Китай. Решение надо исполнять. И все ведомства уже приступили к этой прекрасной работе. Решению этому, я думаю, быть", - сказал он, выступая на международном форуме-выставке по туризму "Отдых".

Кондратьев напомнил, что к 2030 году стоит задача по росту потока иностранных туристов в РФ до 16 млн в год. "С учетом всех решений, которые сейчас принимаются, и работы по продвижению, которую мы сейчас ведем, уже заявили цель в 5,7 млн китайских туристов к 2030 году. Это будет где-то 35% всего въездного турпотока Российской Федерации к 2030 году", - рассказал глава департамента.

По его словам, для этого в России делается многое. В частности, ведется большая работа по продвижению туристического потенциала страны за рубежом. "Большую работу предстоит проделать нашим регионам с точки зрения анализа инфраструктуры, которая у них есть, чтобы понять, соответствует ли она увеличивающемуся потоку с Китаем", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР. С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.