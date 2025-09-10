Для одобрения льготного периода предусмотрены лимиты по максимальным суммам займа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самозанятые и предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) с 1 октября смогут оформить кредитные каникулы на срок до полугода. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в июле.

Согласно документу, представители данных категорий бизнеса смогут один раз в пять лет оформить в банке кредитные каникулы сроком до шести месяцев.

Кредитные каникулы будут одобрены банком, если максимальный размер кредита (займа) не превышает: для самозанятых - 10 млн рублей, для микропредприятий - 60 млн рублей, для малых предприятий - 400 млн рублей, для средних предприятий - 1 млрд рублей.

В течение льготного периода, согласно закону, по договору кредита (займа) проценты продолжают начисляться на предусмотренных этим договором условиях. Действие закона распространяется на кредитные договоры, заключенные с 1 марта 2024 года.