Заседание совета директоров Банка России пройдет 12 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что совет директоров Банка России на заседании, которое состоится 12 сентября 2025 года, может снизить ключевую ставку до 17% годовых. Об этом депутат Думы сообщил ТАСС на ежегодном форуме "Будущее страхового рынка".

"Я полагаю, что 17%, то есть [ключевая ставка] снизится на 1 процентный пункт. Но есть такие тенденции, которые говорят о том, что может быть даже более существенное снижение. Но я все-таки склоняюсь к 17%", - отметил депутат.

На предыдущем заседании, которое прошло 25 июля 2025 года, Банк России снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых.