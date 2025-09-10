Спецпредставитель российского лидера прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса по возможностям экономическо-инвестиционного сотрудничества с РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мнение президента США Дональда Трампа об отсутствии смысла в экономической изоляции России и готовности к экономическо-инвестиционному сотрудничеству является позитивным сигналом. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Позицию американского лидера выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Позитивные сигналы от вице-президента США Джей Ди Вэнса по возможностям экономическо-инвестиционного сотрудничества Россия - США", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя слова Вэнса.

Ранее вице-президент США заявил в эфире телеканала One America News Network, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, готов к сотрудничеству по широкому спектру проектов после урегулирования украинского кризиса.

Вэнс отметил, что у России имеются огромные запасы минеральных ресурсов. Он также раскритиковал администрацию предшественника Трампа Джо Байдена, отметив, что тот был готов лишь продолжать поставлять Киеву оружие и финансовую помощь, не выработав при этом план, как решить конфликт дипломатическими методами.