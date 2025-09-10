Их длина составляет 100 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Сварка рельсов для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург стартовала на рельсосварочном предприятии №1 ООО "РСП-М" (входит в АО "Синара - транспортные машины"). Об этом сообщил журналистам генеральный директор ООО "РСП-М" Александр Измайлов.

"Сегодня у нас официальный старт сварки. Мы получаем специально разработанные под ВСМ рельсы производства компании "Евраз" и осуществляем сварку стометровых рельсов в восьмисотметровые плети", - сказал Измайлов.

Уникальные рельсы марки ДТ350ВС400 изготовлены компанией "Евраз" по заказу РЖД. После выхода с прокатного стана их длина составляет 100 м. Для обеспечения максимального комфорта пассажиров необходимо снизить число стыковых соединений и обеспечить плавность поверхности пути для колес поездов. Для этой цели для укладки на высокоскоростной магистрали рельсы сваривают торцами в единую плеть длиной 800 м.

Для обеспечения надежности сварных соединений экспертами Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) разработаны особые требования к режимам сварки рельсов.

Особая технология

Как пояснил заместитель главного инженера Центральной дирекции по ремонту пути (филиал РЖД) Сергей Кириленков, длина плети составляет 800 метров, поскольку это оптимальная длина, которую может вместить существующая инфраструктура. По словам специалиста, указанная длина фактически соответствует протяженности поезда, доставляющего плети к месту укладки.

"К рельсам, которые будут использоваться для высокоскоростного движения, предъявляются большие требования по геометрии. Отклонение от прямолинейности для данных рельс составляет 0,2 миллиметра", - отметил Кириленков.

На настоящий момент технология создания путей предполагает укладку рельсов, шпал и щебня в рельсошпальную решетку. Тогда как при проектировании высокоскоростной магистрали использована конструкция безбалластного основания, предполагающая вместо щебня укладку плит, на которые впоследствии установят рельсы.