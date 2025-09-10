Несмотря на хороший рост этого направления в текущем сезоне, доля Франции в общей структуре бронирований мала, объяснил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские туристы не отменяют поездки во Францию из-за происходящих там протестов, замедления спроса на путешествия туда также не фиксируется. Об этом сообщил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Пока она никак не отразилась на бронированиях - не видим ни отмен, ни замедления спроса на Францию", - сказал он.

Несмотря на хороший рост этого направления в текущем сезоне, доля Франции в общей структуре бронирований мала, объяснил эксперт. Он рассказал, что помимо Парижа россияне в сентябре посещают курорты Лазурного Берега, Нормандию, винные маршруты и красивые средневековые деревни.

"Туристам необходимо избегать районов, где проходят акции протеста, и быть бдительными. Стоит внимательно следить за официальной информацией и следовать рекомендациям местных властей и российской дипмиссии во Франции", - подчеркнул глава ассоциации.