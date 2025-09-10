Во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Как сообщил министр внутренних дел Брюно Ретайо, к настоящему моменту в стране задержали почти 200 человек за участие в беспорядках.

ТАСС собрал основное о ситуации в стране.

Причины протестов

Во Франции 10 сентября проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства.

Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

Байру подал президенту прошение об отставке 9 сентября, после того как проиграл голосование о доверии в Национальном собрании - нижней палате парламента 8 сентября.

Елисейский дворец объявил о назначении на его место Себастьена Лекорню.

Масштаб протестов и задержания

В МВД республики ожидают участие в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек.

В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов будут задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов.

Правоохранительные органы усилили меры безопасности в районах Парижа, где расположены ключевые госучреждения, сообщила газета Le Figaro.

Согласно ее информации, возле Люксембургского дворца, в котором находится Сенат Франции, дежурят сотрудники полиции на скутерах.

Аналогичные меры приняты у Елисейского дворца, где размещены два бронированных автомобиля жандармерии.

По словам представителя сил правопорядка, техника предназначена для расчистки проездов, наблюдения и транспортировки людей.

Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и "задерживать по максимуму".

Как сообщил Ретайо, к настоящему моменту на территории Франции задержали почти 200 человек за участие в беспорядках, из них 132 - в Париже и его пригородах.

Как сообщала газета Les Echos, по состоянию на 09:30 (10:30 мск) в зоне ответственности жандармерии зафиксировали 154 акции, в том числе 18 перекрытий дорог, в которых принимали участие около 4 тысяч человек.

Последствия