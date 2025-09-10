Во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Как сообщил министр внутренних дел Брюно Ретайо, к настоящему моменту в стране задержали почти 200 человек за участие в беспорядках.
ТАСС собрал основное о ситуации в стране.
Причины протестов
- Во Франции 10 сентября проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства.
- Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.
- Байру подал президенту прошение об отставке 9 сентября, после того как проиграл голосование о доверии в Национальном собрании - нижней палате парламента 8 сентября.
- Елисейский дворец объявил о назначении на его место Себастьена Лекорню.
Масштаб протестов и задержания
- В МВД республики ожидают участие в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек.
- В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов будут задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов.
- Правоохранительные органы усилили меры безопасности в районах Парижа, где расположены ключевые госучреждения, сообщила газета Le Figaro.
- Согласно ее информации, возле Люксембургского дворца, в котором находится Сенат Франции, дежурят сотрудники полиции на скутерах.
- Аналогичные меры приняты у Елисейского дворца, где размещены два бронированных автомобиля жандармерии.
- По словам представителя сил правопорядка, техника предназначена для расчистки проездов, наблюдения и транспортировки людей.
- Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и "задерживать по максимуму".
- Как сообщил Ретайо, к настоящему моменту на территории Франции задержали почти 200 человек за участие в беспорядках, из них 132 - в Париже и его пригородах.
- Как сообщала газета Les Echos, по состоянию на 09:30 (10:30 мск) в зоне ответственности жандармерии зафиксировали 154 акции, в том числе 18 перекрытий дорог, в которых принимали участие около 4 тысяч человек.
Последствия
- С раннего утра небольшие группы демонстрантов пытались блокировать автобусные депо в Париже и на непродолжительное время перекрыли несколько развязок на бульваре Периферик - кольцевой дороге вокруг столицы - и даже сам бульвар.
- Несколько десятков человек вышли на дорогу с зажженными файерами и перекрыли ее строительными заграждениями.
- В парижском пригороде Монтрей небольшие группы протестующих перекрывают улицы и трамвайные пути мусором и строительными ограждениями.
- Согласно опубликованным в сети кадрам, стражи порядка разгоняют манифестантов при помощи дубинок и слезоточивого газа. Тем не менее демонстранты продолжают организовывать все новые попытки перекрыть движение на дорогах, большая группа демонстрантов продолжает блокировать движение на развязке Порт Монтрей с кольцевой дорогой на востоке Парижа.
- Ретайо объявил в эфире телеканала BFMTV, что правоохранительным органам удалось сорвать ряд акций в Бордо и Париже.
- Несмотря на попытки демонстрантов заблокировать автобусные депо, пока не наблюдается серьезных перебоев в работе этого вида транспорта, в обычном режиме работает и парижское метро, тогда как на некоторых линиях электричек RER и TER наблюдаются сильные задержки поездов из-за объявленной железнодорожниками забастовки.
- Движение междугородных поездов близ Тулузы на юго-западе Франции было заблокировано после того, как участники демонстраций сожгли кабели питания и вывели из строя систему семафоров, сообщила газета La Depeche.
- Инцидент произошел на линии между городами Тулуза и Ош и затронул в первую очередь междугородные электрички TER.
- Кабели питания были повреждены и вдоль железнодорожной линии между коммунами Марманд и Ажен, также расположенных в регионе Новая Аквитания на юго-западе страны, из-за чего было нарушено движение поездов между Тулузой и Бордо.
- В Лионе ранним утром полиция предотвратила проникновение на вокзал Перраш группы демонстрантов, применив против них слезоточивый газ.
- Также в течение дня ожидаются попытки блокирования вокзала Пар-Дье в этом же городе, куда прибывают высокоскоростные поезда TGV.
- Кроме того, как сообщает газета Le Figaro, около 200-300 агрессивных демонстрантов попытались заблокировать мост Галлени на развязке с автострадой A7, полиция применила против них слезоточивый газ.
- Группа демонстрантов напала на рейсовый автобус на шоссе близ города Ренн на северо-западе Франции и подожгла его, сообщило радио Ici.
- В настоящий момент на кольцевой дороге вокруг Ренна наблюдаются протяженные дорожные заторы из-за того, что группы демонстрантов заблокировали движение на нескольких участках.
- Десятки человек выходили на дорожное полотно, вытаскивали на него ветки, строительный мусор и деревянные поддоны, которые затем поджигали.
- Полиция использует бронированные фургоны с усиленными бамперами для оперативной расчистки дорог, также на месте работают несколько пожарных бригад.