Франсуа Байру недавно отбыл из Елисейского дворца и вернулся в свою резиденцию в Матиньонском дворце

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Франции официально подтвердило, что премьер-министр Франсуа Байру передал президенту страны Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте кабмина.

"9 сентября 2025 года премьер-министр Франсуа Байру подал прошение об отставке своего правительства президенту республики Эмманюэлю Макрону, который принял его к сведению. Премьер-министр вместе с членами правительства будет заниматься текущими делами до назначения нового правительства", - гласит короткое послание.

Сам Байру недавно отбыл из Елисейского дворца и вернулся в свою резиденцию в Матиньонском дворце. По информации телеканала BFMTV, администрация премьера планирует провести прощальный фуршет в четверг в полдень. На основании этого телеканал предполагает, что только после этого может пройти процедура передачи полномочий новому премьеру, имя которого Елисейский дворец обещал назвать "в ближайшие дни".

8 сентября большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. В ходе состоявшихся в понедельник слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленный им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти 44 млрд евро в 2026 году.