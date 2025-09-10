В частности, инвестиционный стратег "Гарда капитал" Александр Бахтин связал это с низким уровнем ликвидности валютного рынка РФ, который обуславливает его высокую чувствительность к смещению баланса спроса и предложения валют

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Данил Сытор/. Курс доллара к концу 2025 года может вырасти до 90-95 рублей, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом уже к концу осени доллар может стоить около 90 рублей из-за геополитической неопределенности и риска новых санкций.

По состоянию на 11:14 мск курс доллара на межбанковском рынке достиг 85,23 рубля, поднявшись выше отметки 85 рублей впервые с 11 апреля 2025 года. Курс евро на 11:07 мск находился на уровне 98,587 рубля.

Курс юаня на Московской бирже на 11:17 мск достигал 11,9485 рубля, превысив уровень в 11,5 рубля впервые с 29 июля 2025 года.

Факторы давления на национальную валюту

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, традиционно российская валюта в первой половине каждого месяца имеет склонность к падению, а в конце месяца, наоборот, поддержку ей оказывает налоговый период. "Во-вторых, российская валюта дешевеет на ожиданиях нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ 12 сентября, при том, что макроэкономические показатели России во втором полугодии 2025 года ухудшились, и, возможно, рынок ожидает, что продолжение снижения ключевой ставки может снова начать раскручивать маховик инфляции", - отмечает она.

В то же время мировые цены на нефть еще летом опустились ниже $70 за баррель и в настоящее время стагнируют, а дисконт Urals к Brent растет, и, соответственно, у российского бюджета снижаются доходы в годовом выражении.

Другой причиной ослабления стал низкий уровень ликвидности российского валютного рынка, который обуславливает его высокую чувствительность к смещению баланса спроса и предложения валют, указывает инвестиционный стратег "Гарда капитал" Александр Бахтин. "А последние данные по экспорту-импорту и внутреннему спросу компаний на валюту говорят о быстром смещении ситуации не в пользу рубля", - добавляет он.

Куда шагнет рубль

"Ожидаемое снижение ключевой ставки на заседании в сентябре усилит складывающуюся сегодня тенденцию. Тем не менее мы не ожидаем, что решение Банка России приведет к резкому обвалу курса рубля. По нашим оценкам, к концу года рубль будет находиться в диапазонах 90-95 рублей за доллар, 104-108 рублей за евро и 12,5-13,5 рубля за китайский юань", - отмечает ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

В Freedom Finance Global считают, что возобновить укрепление рубля может помочь разве что геополитический прорыв, например, подписание мирного соглашения между РФ и Украиной и разрешение территориального вопроса, устраивающее всех. "Полагаем в итоге, что уже этой осенью, возможно, до конца октября, вероятно ослабление рубля до 90 рублей за доллар, но далее вверх доллар в этом году вряд ли пойдет, так как валютной ликвидности у банков достаточно, спрос на импорт невысок. Так что в последнюю декаду декабря 2025 года, скорее всего, увидим доллар в коридоре 88-91 рублей, евро - 104-107 рублей, юань - в диапазоне 12,5-13 рублей", - уточняют в компании.

В "Гарда капитал" ожидают 90 рублей за доллар и 12,5-12,7 рубля за юань в течение осени. "А к концу года вероятны курсы, соответственно, 92,5 и 13 рублей. Импульс бюджетных, корпоративных и потребительских трат традиционно добавят давления на рубль в декабре", - указывают эксперты.

В "БКС мир инвестиций" полагают, что до конца 2025 можно ожидать движения к 90 рублей за доллар и ближе к 13 рубле за юань. "При этом геополитические сигналы могут как сдерживать девальвацию, так и усиливать давление на рублевые активы", - считают в компании.