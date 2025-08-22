Эдуард Лушин — о том, что сегодня влияет на рубль

Переговоры между главами государств об урегулировании конфликта на Украине влияют не только на политические аспекты, но и на глобальный рынок. Столь значимые события зачастую приводят к колебаниям валютных курсов в ту или иную сторону. Однако ряд факторов продолжает поддерживать национальную валюту.

Относительная сила рубля

На сегодня рубль демонстрирует относительную силу, несмотря на многочисленные прогнозы о грядущей девальвации. Цены на нефть, которые остаются одним из ключевых факторов, определяющих динамику рубля, упали более чем на 10% с начала года. Тем не менее они остаются на комфортном для российской экономики уровне — около $65 за баррель.

Конечно, санкции вносят неопределенность — ограничения на поставки в Европу, введение ценовых потолков и трудности с морской логистикой снижают объем валютной выручки. Даже при высоких ценах на мировом рынке часть доходов теряется из-за вынужденных скидок (спотов) при продаже нефти альтернативным покупателям. Это уменьшает приток валюты и несколько давит на рубль. Логично, что, если политические переговоры будут продвигаться успешно, рестрикции в отношении российской нефти смягчатся. Это в свою очередь поспособствует росту сырьевых доходов и укреплению рубля. С другой стороны, это несколько ослабит общемировые цены на нефть.

При этом рубль оказался настолько стабильным, что правительство России 14 августа отменило нормативы по обязательной продаже экспортной валютной выручки. Ранее экспортеры должны были репатриировать и продавать значительную ее часть, теперь эти требования обнулены.

Однако у этого шага есть двойной эффект. Он снимает административное давление с бизнеса, способствуя более гибкому управлению валютными потоками. Но и потенциально уменьшает объемы предложения валюты на внутреннем рынке, что может оказать дополнительное влияние на курс рубля.

Импорт и спрос работают на рубль

Тем временем импорт и потребительский спрос остаются на слабом уровне из-за сохраняющихся ограничений и геополитической нестабильности. По оценке аналитиков SberCIB, импорт в Россию сейчас примерно на 30% ниже, чем мог бы быть.

По расчетам, импорт в первом полугодии 2025-го должен был вырасти примерно на 13% в годовом выражении, однако с поправкой на долларовую инфляцию он снизился примерно на 14%. В реальном выражении импорт в настоящее время находится на локальных минимумах и не увеличивается с третьего квартала 2023 года, когда он упал из-за ослабления рубля. Вероятно, такая ситуация в этом направлении сохранится в ближайшие месяцы.

Потребительские секторы также страдают от снижения спроса, что в совокупности ослабляет давление на рубль со стороны импорта.

Поясню: если потребительский спрос снижается, то уменьшается импорт товаров, поскольку бизнесу нет смысла закупать большие объемы продукции за рубежом. Соответственно, сокращается и потребность в иностранной валюте для оплаты импорта. Это ведет к тому, что нажим на рубль со стороны валютного рынка ослабляется: экспортеры продолжают продавать валюту и формировать предложение долларов, евро или юаней, а спрос со стороны импортеров и потребительских компаний падает.

Например, согласно данным Главного таможенного управления КНР, импорт из Китая в Россию снизился за первые семь месяцев на 8,5%, до $56,23 млрд. Особенно заметно снижение в сегментах автомобилей, электроники и бытовой техники. Это прямое следствие того, что у населения и бизнеса упал спрос на подобные товары.

Реальные расходы россиян в августе снизились на 0,4 п.п. по сравнению с предыдущей неделей и на 1,3 п.п. к июлю в целом, следует из данных Сбериндекса. В номинальном выражении рост замедлился на 0,6 п.п. за неделю и на 1,6 п.п. за месяц.

Таким образом, слабый потребительский сектор снижает потребность экономики в импорте и валютных расходах. Чем меньше спрос на иностранные товары, тем меньше долларов, евро или юаней нужно покупать внутри страны. Это означает, что рубль получает дополнительное пространство для стабилизации и укрепления, так как баланс спроса и предложения на валюту смещается в его пользу.

Спекулятивный фактор

Роль спекулятивного притока капитала (горячие деньги, счета экспортеров и платежных агентов) может сбалансировать или компенсировать потенциальное ослабление рубля, особенно если произойдут значительные валютные переходы.

Под "горячими деньгами" понимают краткосрочные спекулятивные капиталы, которые быстро перемещаются между странами и рынками в поисках максимально выгодной доходности. Такие средства могут поступать в Россию через операции портфельных инвесторов, работающих с облигациями федерального займа или корпоративными ценными бумагами. В условиях высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к западным рынкам российские активы могут быть привлекательными. Эти потоки не являются устойчивыми, но в моменте способны поддерживать рубль за счет дополнительного предложения иностранной валюты.

Счета экспортеров также играют значимую роль. Когда компании-экспортеры продают продукцию за рубежом, они получают выручку в долларах, евро или юанях. Часть этих средств фирмы конвертируют в рубли для оплаты налогов, зарплат и внутренних расходов. Происходит это даже несмотря на отмену обязательной продажи экспортной выручки.



Отдельное направление — счета платежных агентов. Такие посредники обеспечивают проведение трансграничных переводов и платежей, включая операции в сегментах логистики, онлайн-услуг и торговли. Если у платежных агентов накапливаются значительные валютные остатки, они могут быть направлены на внутренний рынок, усиливая предложение иностранной валюты. Это также работает в пользу рубля, особенно в периоды, когда импорт и потребительский спрос остаются слабыми.

При этом из-за опасений блокировок, а также сформировавшихся схем расчетов у платежных агентов и экспортеров на сегодняшний день резко выросли остатки на зарубежных счетах, которые ранее активнее использовались для оплаты импорта (а он снизился). Этот "навес" валюты может прийти на локальный рынок после снятия валютных санкций, также он может быть потрачен на импорт при восстановлении спроса после положительных геополитических изменений.



Таким образом, сочетание краткосрочных спекулятивных потоков, операций экспортеров и активности платежных агентов формирует балансирующий фактор, который способен компенсировать давление на рубль и даже временно поддерживать его укрепление.

Это означает, что рубль до конца года в состоянии удерживаться в узком коридоре. Приток "горячих денег" и продажа валютной выручки экспортерами создадут дополнительное предложение иностранной валюты, что позволит сглаживать скачки курса даже в условиях снижения нефтяных доходов и слабого потребительского спроса. А в случае усиления спекулятивного притока или роста валютных остатков у платежных агентов рубль будет временно укрепляться.

Импульс юаня сохраняется

Китай остается крупнейшим торговым партнером России, и объем взаимной торговли определяет потребность в валютных расчетах. Чем активнее растет импорт из КНР, тем выше спрос на юань со стороны российских компаний, что поддерживает рост пары. Но, нельзя не признать, потенциальные угрозы вторичных санкций сдерживают активность китайских банков в направлении России, и все большую долю в расчетах занимает рубль, а конверсии юань-рубль проходят внутри РФ.

Учитывая это и данные по экспорту РФ и КНР, можно сделать вывод, что динамика скорее в пользу курса рубля.

Важное влияние оказывают и решения монетарных властей обеих стран. Банк России, хоть за последнее время и несколько снизил ключевую ставку, все равно продолжает держать ее на высоком уровне, что делает рубль относительно привлекательным для вложений и может ограничивать ослабление российской валюты. В свою очередь Народный банк Китая намерен продолжить вести "достаточно мягкую" денежно-кредитную политику (ожидается снижение процентной ставки на 10 базисных пунктов и снижение норматива обязательных резервов — RRR — на 50 б.п. до конца года) для стимулирования внутреннего спроса, что может ослаблять юань на внешних рынках.

По главной на сегодняшний день валютной паре рынок указывает на возможные уровни поддержки на отметке 10,80 рубля — китайской валюте будет сложно упасть ниже этой отметки. Сейчас наблюдается импульсное движение к отметке 11,50 и коррекция к 11,05. Пока уровни поддержки сохраняют прочность, есть потенциал для роста пары к диапазону 11,80–12,00 рублей до конца года.

Рубль и "твердые валюты"

Отмена нормативов, а также ослабление потребительского и импортного спроса создают условия, при которых население может предпочесть сбережения в более привычных и исторически стабильных валютах — в первую очередь американском долларе.

Восстановление внешнеэкономических связей, особенно на линии США — Россия, и возможность расчетов в иностранной валюте также могут спровоцировать рост доли долларовых сбережений.

Таким образом, при сохранении текущих условий к концу года курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 78–83 рубля.

Схожая ситуация складывается и с евро: потенциал сохранения диапазона на уровне 92–96 рублей до конца 2025 года. Здесь основным фактором выступает динамика европейской экономики и политика Европейского центробанка. Если курс евро к доллару на внешних рынках останется стабильным, то и его стоимость в рублях будет колебаться преимущественно в упомянутых границах.

Устойчивость сохраняется

В целом рубль сегодня демонстрирует относительную устойчивость благодаря нефтяной конъюнктуре и макроэкономической стабильности. Текущая крепость рубля позволяет снять жесткий административный контроль, но это само по себе усилит давление на национальную валюту. В этой ситуации спекулятивные и экспортные валютные потоки будут играть решающую роль. Если крупные сделки с иностранными партнерами будут в валюте, это увеличит долларовые резервы и укрепит курс рубля.