Игорь Юшков — о том, что реализует РФ в нефтяном, газовом и других секторах энергетики

Евросоюз работает над уже 19-м пакетом антироссийских санкций. Последний — 18-й — был принят западным объединением 18 июля. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала его "одним из самых жестких пакетов против России на сегодняшний день". И в тот же день глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз начал подготовку нового — тоже, наверное, самого жесткого и разрушительного. Так высшие чины Евросоюза нарекают каждый свой комплекс рестрикций.

Параллельно и США готовят свои очередные ограничения по взаимодействиям с РФ.

Переориентация на рынках

С подобными действительно серьезными технологическими и торговыми притеснениями Россия живет уже не первый год. Но, несмотря ни на что, в РФ и за рубежом отечественные компании продолжают реализовывать множество проектов.

Введение Евросоюзом запрета на импорт в страны объединения нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, ведет все к большей переориентации нашего экспорта в другие страны. Например, уже очевиден обмен рынками сбыта с ближневосточными производителями — Ираком, Саудовской Аравией, ОАЭ и другими. Россия стала основным поставщиком нефти в Индию, а нефть с Ближнего Востока перешла на европейский и американский рынки. Нефтепродукты из России массово идут в Турцию, которая потребляет их на внутреннем рынке, высвобождая таким образом миллионы тонн собственного топлива и продавая их в Евросоюз задорого. Российская нефть продается с дисконтом $10–13 за баррель, а нефтепродукты — около $3–5 за баррель, то есть Турция экономит на каждом барреле аналогичные суммы.

Переориентация угля и газа происходит со своими специфическими особенностями.

С 2023 года на мировом угольном рынке снижаются цены, что понижает рентабельность российского экспорта. При этом Евросоюз запретил импорт российского угля с 10 августа 2022 года, соответственно, добыча уменьшается в тех регионах, что были ориентированы на европейский рынок, но рост ее происходит в восточных областях России. Например, добыча на Эльгинском месторождении коксующегося угля в 2024 году выросла на 36%, до 28,6 млн т — а в 2025-м планируется произвести 38,5 млн т. Кстати, в рамках этого проекта за счет частных инвестиций была построена железная дорога на побережье Охотского моря, что позволило не перегружать Восточный полигон железных дорог.

Газовая сфера РФ столкнулась с особенно активными технологическими и персональными санкциями. В США уже строятся новые СПГ-заводы, что позволит им в ближайшие годы удвоить экспорт сжиженного газа. Поэтому Вашингтон расчищает рынок от конкурентов, вводя санкции против российских проектов.

С одной стороны, покупать российский трубопроводный газ не запрещено. Однако ЕС еще в 2022 году ввел запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для строительства СПГ-заводов, а США внесли фактически все новые российские СПГ-проекты в SDN-лист, что предполагает полное табу на любые контакты с ними. Кроме того, санкции против нашего судостроения привели к отказу Южной Кореи от сотрудничества с Россией в рамках строительства СПГ-танкеров. В ответ компания "Новатэк" инициировала строительство СПГ-завода в Мурманской области. Это должно позволить использовать имеющиеся на мировом рынке неарктические газовозы, а также заменить иностранные газовые турбины на электрооборудование. Энергию планируется брать с расположенной неподалеку недозагруженной Кольской атомной электростанции.

При всем при этом внешнее давление не мешает России развивать сотрудничество с Китаем. Как и планировалось, в 2025 году ожидается выход на полную мощность в 38 млрд куб. м газопровода "Сила Сибири". А в 2027 году готовится запуск второго газопровода из России в Китай по дальневосточному маршруту, мощностью 10 млрд куб. м. Более того, "Сила Сибири" приобретает новое качество за счет того, что теперь газ все больше перерабатывается на комплексе предприятий в Амурской области.

Газ, идущий по трубе с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, будет перерабатываться на заводе "Газпрома". Далее по "Силе Сибири" отправится в Китай уже чистый метан. А отделенные пропан, бутан и другие фракции будут использованы на Амурском газохимическом комплексе (СП "Сибура" и китайской Sinopec) для производства полиэтилена и полипропилена. Газоперерабатывающий завод вывести на полную мощность собираются в 2026 году, а газохимический комплекс — в 2027-м.

Примечание по импортозамещению

Уход иностранных поставщиков продолжает компенсироваться импортозамещением.

Классический пример: немецкая компания AUMA была основным поставщиком в Россию электроприводов для трубопроводной арматуры. Подобное оборудование является критически важным для нефтегазовой отрасли, электроэнергетики и даже работы атомных станций. После отказа AUMA поставлять в РФ свои электроприводы буквально все заказчики переориентировались на предприятие "Тулаэлектропривод", которому все сложнее справляться с нагрузкой (контракты расписаны до середины 2030-х годов). В ответ на кризис компания "Энергодинамика" в партнерстве с китайской Changzhou Power Station Auxiliary Equipment начала строить завод по производству электроприводов в Санкт-Петербурге. Ожидается, что предприятие мощностью 30 тыс. электроприводов будет введено в эксплуатацию в 2026 году.

За пределами страны

Зарубежные российские энергетические проекты также приспособились к условиям санкций.

Например, Росатом продолжает строить АЭС в Бангладеш, Египте, Турции и других странах. Даже проект в Венгрии "Пакш-2" получил новый импульс развития. Будапешт смог пролоббировать исключение из-под санкций США денежных переводов в российские банки в рамках атомных проектов. Планируется, что первый бетон на новых энергоблоках будет залит осенью 2025 года. Судя по всему, активно обсуждается с Россией строительство нового нефтепровода — длиною около 180 км и мощностью 5 млн т нефти в год — из Венгрии в Сербию.

Целую линейку атомных проектов РФ намерена реализовать в Центральной Азии. Так, в мае 2024 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве мини-АЭС мощностью 330 МВТ (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Также страны обсуждают проект строительства и крупной АЭС, хотя контракт пока не подписан. В Казахстане Росатом возглавит международный консорциум для строительства первой в стране атомной станции. Как указано на сайте компании, Казахстанская межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли сочла предложения Росатома оптимальными и наиболее выгодными. Российское предприятие обошло китайскую CNNC, французскую EDF и южнокорейскую KHNP.

"Несмотря на..."

Таким образом, несмотря на тысячи санкций, российские энергетические проекты продолжают развиваться как внутри страны, так и за ее пределами — преимущественно, конечно, в государствах-партнерах. Бесспорно, санкции повышают издержки и создают многочисленные трудности, которых лишены иностранные конкуренты на рынке. Однако они стали некими вызовами, в ответ на которые появляются новые пути решения, технологии, предприятия и совместные проекты.

Санкции удается обходить за счет того, что российские товары востребованы на мировых рынках. Наш ТЭК конкурентоспособен, именно поэтому США стали выдавливать РФ с рынка, используя политические инструменты, — в честной конкуренции они проигрывали.

Кроме того, азиатские страны — прежде всего Китай — видят: конфликтность в мире возрастает, и коллективный Запад готов давить любую самостоятельность. А значит, в будущем с таким же прессингом столкнется и сама КНР. Пекину важно заручиться поддержкой стабильных поставщиков, таких как Россия, в рамках укрепления своей энергетической безопасности.

Залогом же успешной адаптации к санкционным реалиям стала инициативность и профессиональность российского бизнеса. В 2023 году президент РФ Владимир Путин отдельно поблагодарил бизнес за вклад в устойчивость российской экономики. Компании очень быстро находят необходимые пути для сохранения торговли. Это позволило активнее развивать расчеты в национальных валютах, создать новые (подчас запутанные для западных регуляторов) цепочки поставщиков и т.д.

Российская экономика и далее сможет сохранять свою устойчивость и реализовывать энергетические проекты.