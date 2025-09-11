Вместе с партнерами из КНР обсуждается возможность того, чтобы Банк развития ШОС занимался новыми видами расчетов, включая цифровой рубль, цифровые валюты и цифровые финансовые активы, сообщил глава Минфина

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай совместно разрабатывают концепцию Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который может взять на себя функцию независимого депозитария и стать альтернативой западным финансовым институтам. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в комментарии газете "Известия".

"Нужно иметь собственную независимую платежную инфраструктуру. <...> Нам бы хотелось, чтобы этот банк - возможно, на его базе или он - создал возможности для того, чтобы наши инвесторы в наших странах могли свободно покупать, продавать бумаги в любых странах. То есть в своем роде такую независимую депозитарную функцию выполнять", - отметил министр.

Он подчеркнул изданию, что вместе с китайскими партнерами обсуждается возможность того, чтобы Банк развития ШОС занимался новыми видами расчетов, включая цифровой рубль, цифровые валюты и цифровые финансовые активы, что позволит быть независимыми от западной инфраструктуры.

Министр добавил, что в основу нового института может лечь опыт работы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Нового банка развития БРИКС. "Если создаем новый финансовый институт, давайте сделаем его тоже независимым от западных валют, с тем, чтобы свободно кредитовать что хочешь, кого хочешь", - сказал Силуанов газете.

Страны - участницы ШОС на прошедшем саммите в Тяньцзине решили создать Банк развития ШОС. Заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан заявил тогда ТАСС, что концепция банка пока находится на стадии проработки. "Это концепция, мы сейчас ее озвучили, а потом эксперты всех стран будут работать над ней - как будем создавать, как будем дальше продвигать. Пока она просто была задекларирована на саммите", - сказал он на полях Восточного экономического форума.

Государства ШОС указали в итоговой декларации на важную роль сотрудничества в финансовой сфере для содействия экономическому росту на пространстве организации. Они также подчеркнули важность дальнейшей реализации дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.