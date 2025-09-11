Минстрой поможет организациям ЖКХ, несущим убытки из-за отселения в Курске

Также ведомство поможет Курской области с дефицитом трудовых ресурсов

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе расширенного совещания по развитию строительной отрасли и ЖКХ в Курской области отметил, что Минстрой поддержит ресурсоснабжающие организации, несущие убытки из-за отселения людей с территории девяти муниципалитетов из-за действий ВСУ. Об этом врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

"Поговорили и о кадрах, сегодня у нас есть дефицит трудовых ресурсов - Минстрой поможет в принятии мер, чтобы ситуацию изменить. Еще одна важная тема - выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций, которые из-за отселения людей с территории девяти муниципалитетов несут серьезные убытки. Ирек Энварович [Файзуллин] заверил в поддержке региона", - написал он.

Хинштейн добавил, что с Файзуллиным также обсудили, как добиться снижения стоимости 1 кв. м жилья в Курской области. "Отрасль для региона важная, вопросов немало. Основная проблема - недостаточное количество вводимого жилья, связано это с событиями августа 2024 года. Кроме того, продолжают расти цены на жилье", - пояснил врио губернатора.

Также Хинштейн и Файзуллин наградили лучших сотрудников строительной отрасли Курской области.