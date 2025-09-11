Он не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября, сообщили в Минтрансе РФ.

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы, отметили в Минтрансе. Также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.

"Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", - говорится в сообщении.