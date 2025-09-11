Аэропорт Краснодара возобновляет работу. Что нужно знать пассажирам

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября, сообщили в Минтрансе. Он не принимал рейсы с февраля 2022 года по соображениям безопасности.
ТАСС собрал главное о возобновлении полетов.
- Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, начиная с 11 сентября.
- На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы.
- Штат сотрудников укомплектован.
- В сентябре планируется запустить прямые рейсы в Краснодар из нескольких российских городов.
- "Аэрофлот" запланировал первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар 17 сентября. Началась продажа билетов.
- Azur air будет рассматривать возможность возобновления рейсов из краснодарского аэропорта в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.
- S7 Airlines планирует выполнение рейсов в Краснодар.
- "Победа" возобновит полеты из Москвы в Краснодар 19 сентября.
- Турпоток в Краснодарский край в межсезонье может вырасти на 25%, в Крым - на 50% благодаря открытию аэропорта, сообщили в АТОР.
- Открытие аэропорта Краснодара может привести к снижению цен на перелеты в Сочи и Геленджик, сообщили в Российском союзе туриндустрии.