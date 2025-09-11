Аэропорт Краснодара возобновляет работу. Что нужно знать пассажирам

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября, сообщили в Минтрансе. Он не принимал рейсы с февраля 2022 года по соображениям безопасности.

ТАСС собрал главное о возобновлении полетов.