11 сентября, 16:23,
обновлено 11 сентября, 16:56
Статья

Аэропорт Краснодара возобновляет работу. Что нужно знать пассажирам

Игорь Онучин/ ТАСС
© Игорь Онучин/ ТАСС

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября, сообщили в Минтрансе. Он не принимал рейсы с февраля 2022 года по соображениям безопасности.

ТАСС собрал главное о возобновлении полетов.

  • Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, начиная с 11 сентября.
  • На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы.
  • Штат сотрудников укомплектован.
  • В сентябре планируется запустить прямые рейсы в Краснодар из нескольких российских городов.
  • "Аэрофлот" запланировал первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар 17 сентября. Началась продажа билетов.
  • Azur air будет рассматривать возможность возобновления рейсов из краснодарского аэропорта в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.
  • S7 Airlines планирует выполнение рейсов в Краснодар.
  • "Победа" возобновит полеты из Москвы в Краснодар 19 сентября.
  • Турпоток в Краснодарский край в межсезонье может вырасти на 25%, в Крым - на 50% благодаря открытию аэропорта, сообщили в АТОР.
  • Открытие аэропорта Краснодара может привести к снижению цен на перелеты в Сочи и Геленджик, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
 
