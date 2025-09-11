"Аэрофлот" в сентябре восстановит международную программу полетов из Краснодара

Компания также планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из нескольких российских городов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" 17 сентября возобновит полеты между Москвой и Краснодаром, а также в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из ряда российских городов. Об этом сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

По его словам, к концу сентября планируется восстановить международную программу полетов из Краснодара: авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум).

"Аэрофлот 17 сентября возобновляет полеты между Москвой и Краснодаром. Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", - отметил Александровский.