Интенсивность полетов составит не более пяти взлетно-посадочных операций в час

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Полеты гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара могут выполняться с 9:00 до 19:00 мск ежедневно, сообщили в Росавиации. Аэропорт готов принимать и отправлять самолеты.

"Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань столицы Кубани готова к приему и отправке гражданских самолетов. Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, начиная с 11 сентября", - говорится в сообщении службы.

Интенсивность полетов - не более пяти взлетно-посадочных операций в час, уточнили в Росавиации.

Как сообщил Минтранс РФ, краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября.

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы, отметили в Минтрансе. Также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.