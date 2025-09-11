Они росли почти на 1,9%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Акции авиакомпании "Аэрофлот" на Московской бирже росли почти на 1,9%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после после сообщения Минтранса РФ об открытии Краснодарского аэропорта для обслуживания рейсов.

По данным на 15:50 мск, акции компании снижались на 0,19% - до 61,67 руб. за бумагу. К 16:17 мск, после заявления об открытии авиагавани, акции "Аэрофлота" перешли к росту и торговались на уровне 62,96 руб. за бумагу (+1,89%).

Краснодарский аэропорт открылся для обслуживания рейсов 11 сентября. Полеты гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара могут выполняться с 9:00 до 19:00 мск ежедневно, уточнили в Росавиации. Интенсивность полетов - не более пяти взлетно-посадочных операций в час. Первый рейс выполнит "Аэрофлот" 17 сентября.

Аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы, отметили в Минтрансе. Также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.