Ввод станции позволит обеспечить Венгрию стабильным источником доступной электроэнергии, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Росатом продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2". Об этом говорится в заявлении госкорпорации.

"Росатом" совместно с венгерскими партнерами продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2". Проект важен для экономики Венгрии, ввод АЭС позволит обеспечить страну стабильным источником доступной электроэнергии. Для госкорпорации "Росатом" первостепенной задачей остается выполнение проекта согласно высочайшим международным стандартам безопасности и в полном соответствии с контрактными обязательствами", - говорится в документе.

В четверг Европейский суд юстиции признал государственные субсидии Венгрии для расширения ее АЭС "Пакш" не соответствующими регламенту Евросоюза, отменив решение суда общей юрисдикции и аннулировав решение Еврокомиссии об одобрении госпомощи Венгрии на строительство двух новых ядерных реакторов.

В суде пояснили, что ЕК перед вынесением решения об одобрении помощи должна была не только проверить, соответствует ли инициатива регламенту ЕС о государственной помощи, но и убедиться, что "заключение контракта на строительство двух новых реакторов соответствует регламенту ЕС о госзакупках".

АЭС "Пакш-2"

На венгерской АЭС "Пакш" (в центре страны), сооруженной в 1983-1987 годах по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР. В январе 2014 года Россия и Венгрия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии, предусматривающее строительство силами Росатома третьей очереди (5-го и 6-го энергоблоков) этой АЭС (проект "Пакш-2"). Контракт на постройку двух блоков ВВЭР-1200 был подписан в декабре 2014 года госкорпорацией "Росатом" и венгерской энергокомпанией MVM. Стоимость проекта "Пакш-2" оценивается в €12,5 млрд. Россия предоставила Венгрии кредит на €10 млрд. Несмотря на санкции в отношении России, введенные Евросоюзом и Венгрией в 2022 году, венгерская сторона не отказывается от "Пакш-2". 30 августа 2022 года Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на начало строительства пятого энергоблока, после чего Росатом приступил к земляным работам на объекте. Заливка первого бетона на "Пакш-2" ожидается в октябре - ноябре 2025 года.