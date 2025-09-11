Чем больше перевозчиков начнет обслуживать маршрут, тем выгоднее могут быть цены, сообщили в пресс-службе сервиса путешествий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Стоимость авиабилета на рейс Москва - Краснодар может составить примерно 7-10 тысяч рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса путешествий "Туту".

"Ориентировочная стоимость перелета из Москвы в Краснодар может составлять примерно 7-10 тысяч рублей в одну сторону. Чем больше перевозчиков начнет обслуживать маршрут, тем выгоднее могут стать цены для путешественников. Со временем Краснодар может занять порядка 2-3% пассажиропотока. Регион привлекает туристов круглый год, а местные жители активно путешествуют по России - особенно в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Как рассказали в сервисе, запуск зарубежных маршрутов с вылетом из Краснодара в Ереван, Стамбул и Дубай будет в первую очередь востребован у жителей Краснодарского края и Ростовской области. "Все три направления занимают значимую долю в географии зарубежных маршрутов россиян, а жителям юга нововведение значительно упростит логистику путешествий", - отметили там.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Авиационная гавань не обслуживала воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт Краснодара поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.

Первый рейс Москва - Краснодар после возобновления работы краснодарского аэропорта ожидается 17 сентября. Его выполнит авиакомпания "Аэрофлот".

