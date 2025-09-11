Об открытии продаж авиакомпания уведомит дополнительно

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" в ближайшие дни откроет продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям, сообщил авиаперевозчик.

"В ближайшие дни авиакомпания планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям. К концу сентября "Аэрофлот" планирует восстановить международную программу полетов из Краснодара и будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум). Об открытии продаж на зарубежные рейсы авиакомпания уведомит дополнительно", - говорится в сообщении.