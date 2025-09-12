В числе попавших под ограничения оказались детский лагерь "Артек", Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, автомобильный завод "Урал", Тульский оружейный завод, НПО "Базальт" и "Искра" и другие компании

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение о введении дополнительных санкций против России, а также ряда иностранных компаний в рамках антироссийских мер. Это следует из опубликованных кабинетом министров документов.

Так, в случае обнаружения в Японии подлежат заморозке активы 14 человек, а также 47 организаций и детского лагеря "Артек". В черный список, в частности, включены Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова, а также Движение первых. Кроме того, под санкции подпали автомобильный завод "Урал", Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания, Брянский автомобильный завод, "Ремдизель", Липецкий механический завод, компания "Инкотех", "Трансконтейнер", Тульский оружейный завод, НПО "Базальт", "Прибор" "Искра", а также ряд других компаний и предприятий. В отношении еще двух российских компаний - Alfa Machinery Group и "Внешэкостил" - вводятся ограничения на экспорт.

Персональные санкции

Помимо Кадыровой, среди лиц, подпавших под санкции, гендиректор "Конструкторского бюро машиностроения" Сергей Питиков, представитель уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, учредитель компании "Флай бридж" Анна Лужанская, гендиректор Тамбовского порохового завода Алексей Дубоносов, Григорий Гуров, которого японская сторона называет бывшим главой Движения первых, министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик и уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.

Кроме того, правительство Японии в рамках антироссийских мер решило ввести санкции в виде заморозки активов в случае их обнаружения против трех компаний с Сейшел и Маршалловых Островов. Активы еще девяти компаний из ОАЭ, Турции и Китая также подлежат заморозке в случае их обнаружения. В санкционных списках нет компаний или организаций из Белоруссии.

Вместе с тем правительство Японии исключило из санкционного списка жену российского бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг, бывшего депутата Госдумы Николая Борцова, который умер в апреле 2023 года на 78-м году жизни, а также военнослужащих Андрея Ермишко и Алексея Большакова.

Японское правительство с весны 2022 года ввело несколько пакетов санкций против России. После этого РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки этого шага будут меньше, чем выгода от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом. Позднее на встрече замглавы МИД РФ Андрей Руденко с послом Японии в Москве Акирой Муто с российской стороны было отмечено, что целенаправленными усилиями Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня.