ЦБ указал на сохраняющуюся напряженность на рынке труда

Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, отметил регулятор

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Напряженность на рынке труда в России по-прежнему сохраняется, при этом безработица находится на исторических минимумах, тогда как зарплаты растут медленнее темпов 2024 года. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах", - отмечается в сообщении.