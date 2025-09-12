Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что рост потребительских цен замедляется с весны, летом эта тенденция усилилась, что позволило регулятору уже в третий раз подряд снизить ставку

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что после снижения Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт (п.п.), до 17% годовых, сохраняются возможности ее снижения до 15% к концу 2025 года. Об этом депутат заявил журналистам.

"Банк России предпочел умеренный шаг, уменьшив ключевую ставку только на один процентный пункт - до 17%, чтобы закрепить дезинфляционный тренд и в то же время поддержать деловую активность. К концу года ставка может опуститься до 15%, а при позитивном сценарии - до 14% и ниже. Решение будет зависеть от динамики инфляции и бюджетных параметров", - сказал Аксаков.

Он отметил, что рост потребительских цен замедляется с весны, летом эта тенденция усилилась, что позволило регулятору уже в третий раз подряд снизить ставку. Однако динамика цен для разных категорий товаров значительно отличается. За лето этого года подешевели овощи и фрукты, стоимость молочной продукции повышается умеренными темпами, а мясо и рыба, наоборот, серьезно дорожают. Кроме того, увеличился рост цен на непродовольственные товары, добавил депутат.

Также Аксаков сказал, что дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке будут приниматься с учетом параметров федерального бюджета на будущие три года. По его мнению, регулятор продолжит снижать ключевую ставку на следующих заседаниях, однако пауза в ее снижении также не исключена. "Вероятнее всего, на следующих двух заседаниях регулятор продолжит снижать ключевую ставку умеренными темпами, доведя ее к концу года до 15%", - полагает Аксаков.

Однако, он считает, что при ускорении темпов снижения инфляции ставка может опуститься до 14% и ниже. Это позволит придать экономике значимый импульс для повышения деловой активности, добавил депутат.