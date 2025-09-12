По данным за июль и август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе прогноза Банка России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сохранение текущих темпов роста кредитного портфеля в РФ может привести к тому, что прогноз Банка России по этому показателю будет превышен. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По данным за июль и оперативным данным за август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе нашего прогноза. И если текущие темпы сохранятся, то рост кредита в этом году превысит наш прогноз", - сказала она.

Ранее ЦБ прогнозировал, что требования банковской системы к экономике вырастут по итогам 2025 года на 7-10%.