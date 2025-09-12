Банк России учтет всю информацию о состоянии экономики

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Многое на заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в октябре, будет зависеть от параметров бюджета.

Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания 12 сентября совета директоров регулятора.

"При обсуждении дальнейших решений мы как всегда будем учитывать всю информацию о состоянии экономики, кредитования, конечно, инфляции, инфляционных ожиданий. На заседании в октябре многое будет зависеть от того, какие параметры бюджета в итоге будут предложены", - сказала она.