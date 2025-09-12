Аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились, заявила глава ЦБ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России сегодня на заседании совета директоров рассматривал снижение ставки на 1 п.п. и ее сохранение. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Рассматривалось два варианта на заседании. Снижение ставки на 1 п.п. и сохранение ставки. Аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились. Нам нужно оценить последствия уже принятых решений. Конечно, нужно получить больше информации, какой в конечном счете будет бюджетная политика", - отметила она.