Оно пока не проявилось, указала глава Банка России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России исходит из дезинфляционного влияния бюджета на денежно-кредитную политику (ДКП), но оно пока не проявилось. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Наше решение 12 сентября отражает понимание того, по имеющейся информации, как сложится бюджет по итогам 2025 года, его параметры на 2026-2028 годы. Мы исходим из того, что по году бюджет будет дезинфляционный, но в какой мере - это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года", - сказала она.

Набиуллина напомнила, что объем заимствований в текущем году может быть несколько больше, чем отражено в законе о бюджете.

"Бюджетный фактор всегда является важным фактором решения, как и в целом предсказуемость бюджетной политики", - подчеркнула глава Банка России.