Инфляция снижается, констатировала глава Банка России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Последние данные показывают, что повышение ключевой ставки работает, и инфляция снижается. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

"Последние данные говорят, что наше повышение ставки работает, инфляция снижается. Почему это происходит? <…> Дело в том, что процентные расходы, как правило, составляют небольшую часть себестоимости продукции. Их рост, что называется, погоды не делает, а вот львиная доля затрат в том же сельском хозяйстве приходится на комплектующие, племенной фонд, семена, ГСМ, логистику, оплату труда. И высокие ставки замедляют рост цен на ресурсы, потому что быстрый рост цен на эти ресурсы - это и есть инфляция для предпринимателей", - отметила Набиуллина.