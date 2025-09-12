Чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики, указала глава Банка России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экономика продолжит расти в 2026 году, но чем сильнее был перегрев, тем заметнее будет ее замедление. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Хочу просто заметить, что экономика и в 2025 году продолжает, и в 2026 году продолжит расти, по нашим оценкам, пусть более медленными темпами, чем в предыдущие два года. На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост. Более того, чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики. Мы это говорили всегда, и хотела бы это подчеркнуть", - сказала Набиуллина.