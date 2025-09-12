Также важным фактором является высокая эффективность реинвестирования компаниями нераспределенной прибыли, отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Устойчивый рост капитализации фондового рынка требует устойчивого увеличения дивидендов компаний, а также соблюдения прав акционеров. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Еще более важным фактором для устойчивого роста капитализации фондового рынка, для выполнения тех задач, которые поставил президент, является устойчивый рост прибыли и дивидендов, высокая эффективность реинвестирования компаниями нераспределенной прибыли. Но и не менее важна уверенность акционеров, что приобретая акцию сегодня, у них будут все права, все возможности получать дивиденды в будущем, - сказала глава ЦБ. - И вот в совокупности эти два фактора - высокая отдача на капитал, прибыльность, доходность и то, что интересы акционеров, их права собственности соблюдаются в полной мере - на мой взгляд, это гораздо важнее для долгосрочного прироста стоимости фондового рынка, чем уровень процентных ставок".