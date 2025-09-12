Ошибочно считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, если другие показатели этого не подтверждают, сказала глава Банка России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Утверждение о технической рецессии в экономике РФ выглядит по крайней мере дискуссионным, хотя в настоящий момент действительно наблюдается замедление роста экономики. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По нашим оценкам, по мнению ряда аналитиков, во втором квартале этого года сезонно сглаженный ВВП был выше первого квартала. Поэтому даже утверждение о технической рецессии на сегодняшний день выглядит по крайней мере дискуссионным. У нас действительно есть охлаждение, то есть замедление роста экономики. Это естественно при выходе из перегрева, когда производственные возможности должны догнать спрос. Мы об этом все время говорим. Но это, вы знаете, как во время бега: чем сильнее вы ускорились, чем выше поднимается пульс, тем дольше вам придется бежать медленнее обычного, чтобы понизить пульс и вернуться к устойчивому темпу бега. Поэтому мы говорим, что чем больше перегрев, тем существеннее замедление может за ним последовать", - сказала она.

Кроме того, ошибочно считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, если другие показатели этого не подтверждают, заявила Набиуллина. Помимо этого, квартальные данные по ВВП подвержены значительным пересмотрам, поэтому макроэкономисты не сводят оценку ситуации в экономике только к ВВП, а должны смотреть на более многогранную картину, считает глава ЦБ РФ.

Оценки сезонно сглаженной динамики ВВП также существенно разнятся, добавила Набиуллина.

"Общепринятым определением среди макроэкономистов рецессией считается значительное снижение макроэкономической активности. Причем не на основании какого-то одного показателя или показателей даже отдельных отраслей, а тех показателей, которые охватывают большую часть экономики и, как правило, длятся несколько кварталов, проявляются в широком круге показателей, в том числе и в занятости, и в реальных доходах населения, и в потребительском спросе, в производстве, по продажам, по широкому кругу отраслей. Технической рецессией, действительно, комментаторы склонны называть статистическую регистрацию двух последовательных кварталов снижения реального ВВП", - подчеркнула она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что определенное охлаждение российской экономики было неизбежным, оно прогнозировалось ранее. Глава кабмина отметил, что ВВП сохранил положительную динамику - по итогам семи месяцев он вырос на 1,1% после высоких значений, которые были в 2023-2024 годах. В свою очередь Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в I полугодии 2025 года на уровне 1,2%.