Набиуллина: замедление экономики России соответствует ожиданиям ЦБ

Экономика замедляется ближе к нижней границе, отметила глава Центробанка

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Замедление российской экономики происходит в соответствии с ожиданиями ЦБ РФ, но ближе к их нижней границе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Они неоднородны, но в целом указывают на некоторую активизацию потребления, и поэтому, по нашей оценке, мы сейчас наблюдаем умеренный рост. Напомню, что в целом мы ожидаем роста экономики в рамках нашего прогноза. Сейчас экономика замедляется в рамках наших ожиданий, но ближе к нижней границе", - сказала Набиуллина, комментируя оперативные данные за последние два месяца.