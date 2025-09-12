Происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса, отметил Алексей Заботкин

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил об отсутствии систематического ослабления курса рубля на валютном рынке. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

"Я хочу подчеркнуть, что те колебания, которые мы наблюдаем последние три месяца, они происходят в нижней части того диапазона, в котором курс находился последние два года. Поэтому говорить о том, что происходит какое-то систематическое ослабление курса, наверное, не стоит. Происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса", - отметил он.