МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России считает, что основное дезинфляционное влияние, произошедшее от укрепления рубля, уже закончилось, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, основное дезинфляционное влияние того ослабления курса, которое произошло, уже закончилось", - сказала она.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в свою очередь подчеркнул, что такая ситуация не означает ускорения инфляции.

"Это не означает, что инфляция отсюда должна ускоряться. Это означает, что все большую роль в процессе дезинфляции будут играть другие каналы трансмиссии, в частности, основной канал, а именно кредитный. Возвращаясь к предыдущему вопросу: для того, чтобы он работал должным образом, конечно, темп роста кредитования, кредиты экономике должны быть гораздо более умеренными, чем они были в 2023-2024 годах", - добавил он.