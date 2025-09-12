Банки обоснованно снижают ставки по вкладам вслед за инфляцией, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России внимательно следит за динамикой ставок по банковским продуктам, банки обоснованно снижают ставки по вкладам вслед за инфляцией. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции регулятора.

"Мы прекрасно понимаем, что ставки по вкладам, для того, чтобы быть привлекательными, они должны компенсировать будущую инфляцию. И принимая решения по ключевой ставке, мы делаем таким образом, чтобы ставки по депозитам защищали сбережения от инфляции. Мы для этого внимательно следим за динамикой ставок по банковским депозитам, но не только по банковским депозитам, безусловно, и по кредитам, по типам кредитов, - сказала она. - Пусть ожидания по инфляции остаются завышенными, но ставки достаточно высокие. Это мы видим по динамике сбережения. И банкам тоже невыгодно как-то неоправданно резко снижать ставки по депозитам, потому что они конкурируют за вкладчиков".