МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила на пресс-конференции беспокойство по вопросу необоснованных блокировок средств граждан и заявила о важности принятия мер, чтобы средства добросовестных людей не блокировались.

"Про блокировку. Действительно нас беспокоит. Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан. И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались", - сказала она.

"У нас механизмы так называемой блокировки, они действуют по нескольким основаниям, там разные механизмы. И мы ориентировали банки, чтобы они не смешивали эти механизмы, чтобы доводили до людей, по какой причине все это происходит. И эффективные механизмы обжалования действовали", - добавила Набиуллина.

Глава ЦБ также заявила, что в вопросе блокировки счетов важно, чтобы не страдали добросовестные граждане.

"Банки обычно четко реагируют на наши рекомендации. Надеюсь, что эту проблему удастся решить. Но в целом мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы все механизмы, которые работают, они действительно помогали бороться - и с мошенничеством, и отмыванием. Я думаю, все в этом заинтересованы, потому что так же много людей, которые пострадали от мошенников. Но важно, чтобы не страдали люди совершенно добросовестные. Поэтому сейчас улучшаем обмен данных с банками", - сказала она.