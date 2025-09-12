Меры за импорт этими странами российской нефти планируется отменить в день окончания украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США призвало страны G7 и ЕС ввести значительные пошлины против Китая и Индии за импорт нефти из России. Как сообщило агентство Reuters, тарифы должны быть отменены после урегулирования кризиса на Украине.

"В начале этой недели мы ясно дали понять нашим союзникам из ЕС, что если они серьезно настроены положить конец войне у себя на заднем дворе, им нужно присоединиться к нам и ввести значимые тарифы, которые будут отменены в день окончания войны", - приводит агентство заявление официального представителя ведомства. "Администрация мира и процветания президента Трампа готова, и наши партнеры по G7 должны присоединиться к нам", - добавил он.