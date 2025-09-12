Эксперт Горелкин: ИИ не сможет заменить человека в правительстве Албании

Аналитик в области кибербезопасности Института экономики роста им. П. А. Столыпина отметил, что нейросеть из-за особенностей технологии галлюцинирует и допускает ошибки в своей работе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Модель на базе искусственного интеллекта, которую ввели в Албании в качестве "ИИ-министра", отвечающего за государственные закупки, не будет принимать окончательные государственные решения, они будут оставаться за человеком. Такое мнение ТАСС выразил эксперт в области кибербезопасности Института экономики роста им. П. А. Столыпина Алексей Горелкин.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на премьер-министра страны Эди Раму, что решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания "на 100% неподкупной" системы госзакупок.

"Невозможно заменить полноценного министра нейросетью, потому что искусственный интеллект не принимает решения за рамками написанного алгоритма. Кроме того, хоть это и умалчивается в данной PR-коммуникации, окончательное решение всегда остается за человеком", - убежден Горелкин.

По мнению эксперта, нейросеть из-за особенностей технологии галлюцинирует и допускает ошибки в своей работе, которые необходимо выявлять, а вердикты, которые выдает алгоритм, нужно верифицировать.

Однако, что касается борьбы с коррупцией, то этот инструмент с недавних пор успешно используется и в России. "ИИ подходит для контроля за госзакупками с целью выявления и предотвращения коррупционных схем. Также он используется в платформах для борьбы с внутренними мошенничествами в различных компаниях", - подчеркнул собеседник агентства.

При этом эксперт отметил, что данный "опыт" не инновационный, но интересный с точки зрения PR. "Почти все страны мира используют элементы ИИ в своей работе и обеспечении функционирования различных ведомств", - заключил он.