В Москве активно тестируются автономные режимы такси, логистики, повседневных сервисов, отметил президент России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экономика беспилотных систем активно формируется в Москве. На это указал президент России Владимир Путин, выступая на Дне города Москвы в Зарядье.

"Одно значимое направление - это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем, - отметил глава государства. - В Москве активно тестируются автономные режимы такси, логистики, повседневных сервисов для контроля безопасности на воде, на стройплощадках, для борьбы с пожарами, для уборки территорий".