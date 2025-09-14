На развитие туристической отрасли в регионе до 2027 года запланировано более 340 млн рублей, отметил парламентарий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Зоны площадью 344 га обустроят на 18 пляжах в Херсонской области для развития туризма, в том числе установят на них необходимую инфраструктуру. Всего на развитие туристической отрасли в срок до 2027 года запланировано направить более 340 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Одним из ключевых направлений является реализация национального проекта "Туризм и гостеприимство", в рамках которого на 2025-2027 годы запланировано финансирование в размере 340,9 млн рублей. Значительное внимание уделено развитию пляжных территорий. В 2024 году была подготовлена схема их размещения, в 2025 году началось благоустройство 18 пляжей общей площадью 344 га, включая установку объектов санитарного обеспечения и инфраструктуры безопасности", - сказал Кастюкевич.

Он уточнил, что, по поручению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в регионе были введены в эксплуатацию три туристических объекта: "Аскания Вилладж", "Ирбис" и "Ясная Поляна", построенные по единой федеральной субсидии в 2024 году. Заработал аквапарк на Арбатской стрелке. "Еще один важный с точки зрения законодательства момент, который должен существенно помочь развитию туризма в Херсонской области, - эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов", - отметил Кастюкевич.

