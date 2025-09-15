В преддверии третьей годовщины воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с Россией сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал ТАСС о ключевых изменениях, произошедших в регионах Донбасса и Новороссии, их инвестиционной привлекательности и условиях, при которых делегация Украины может приехать в Москву

— Три года назад 30 сентября прошел референдум, Донбасс и Новороссия воссоединились с Россией. Как можно оценить работу, проведенную за это время в Херсонской области?

— Большой путь интеграции пройден за это время. Невозможно перечислить все, что Россия привнесла, восстановила, отремонтировала и построила в исторических регионах и в частности в Херсонской области. Детские сады и школы, больницы и ФАПы, дороги. Но самое главное — Россия вернула людям надежду. Надежду на стабильность, развитие и уверенное завтра.

Если говорить в цифрах, то комплексная программа развития Донбасса и Новороссии включила почти 300 мероприятий с конкретными целевыми показателями буквально по всем направлениям. В работе с историческими регионами задействованы 41 федеральное ведомство, 26 государственных компаний и 82 региона-шефа. С 2022 года в новых регионах построили и восстановили почти 23 тыс. объектов.

Что касается этого года, то в федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов содержится три основных приоритета: выполнение всех социальных обязательств перед жителями, — в том числе соцзащита для участников, ветеранов СВО и членов их семей, индексация пенсий, — расходы на оборону и безопасность, а также мероприятия по достижению технологического суверенитета — развитие науки, промышленности, открытие новых производств. Финансирование госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей" на этот период увеличено в два раза и составляет порядка 940 млрд рублей.

— Что еще необходимо сделать для интеграции Херсонской области и других субъектов в правовое и экономическое пространство России?

— ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны достичь среднероссийского уровня по качеству жизни и другим показателям к 2030 году. К Херсонской области проявляется большой интерес со стороны различных коммерческих структур и компаний аграрного сектора. Это подтвердил недавний экономический форум во Владивостоке.

Есть порты и на Азовском, и на Черном морях. К этим направлениям инвесторы проявляют интерес. В Геническе некогда была одна из самых мощных рыболовецких артелей. И сейчас среди этих задач по привлечению инвестиций, конечно же, важно развитие осетрового хозяйства: разведение рыбы и ее добыча.

Кроме того, положительным фактором является и свободная экономическая зона (СЭЗ) с налоговыми льготами, действующая на территории Херсонской области. Сейчас в СЭЗ насчитывается 38 резидентов. Их число растет. Это не только новые компании, но и местные предприятия

Вопрос жилья для Херсонской области тоже не праздный. Свои квадратные метры нужны как местным жителям, так и приезжающим профессионалам. В Херсонской области планируется построить более 1,3 млн кв. м жилья. В СЭЗ нашего региона "зашла" строительная компания с проектом домов на 817 квартир. Это 60 тыс. кв. м современного жилья. Общий объем инвестиций составляет почти 3,6 млрд рублей.

— Туризм — одна из потенциально значимых отраслей для Херсонской области. Сколько туристов посетили регион в этом году? Какие проекты для увеличения туристического потока планируется реализовать? В какие сроки? Как идет работа по передаче в муниципальную собственность отелей, турбаз и домов отдыха?

— По поручению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо введены в эксплуатацию три новых объекта — "Аскания Вилладж", "Ирбис" и "Ясная Поляна", построенные по единой федеральной субсидии в 2024 году. Заработал аквапарк на Арбатской стрелке. Одним из ключевых направлений является реализация национального проекта "Туризм и гостеприимство", в рамках которого на 2025–2027 годы запланировано финансирование в размере 340,9 млн рублей.

Значительное внимание уделено развитию пляжных территорий. В 2024 году была подготовлена схема их размещения, и в 2025 году началось благоустройство 18 пляжей общей площадью 344 га, включая установку объектов санитарного обеспечения и инфраструктуры безопасности. Еще один важный с точки зрения законодательства момент, который должен существенно помочь развитию туризма в Херсонской области, — эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов.

— В нескольких населенных пунктах Херсонщины наблюдаются проблемы с водой после разрушения Каховской ГЭС. Когда и за счет каких механизмов планируется решить эту проблему? Способна ли Херсонская область обеспечивать себя водой без Днепра?

— Да, в этом году ситуация с вододефицитом действительно была в некоторых районах Херсонщины. Сложная ситуация — в прифронтовом Каховском округе. После разрушения ВСУ в июне 2023 года плотины ГЭС обмелело не только водохранилище. В Каховке и в скважинах прибрежных сел Малокаховка, Любимовка, Софиевка, Васильевка упал водоносный уровень.

В рамках геологоразведки за счет субвенций Минприроды РФ были пробурены девять скважин специализированными подрядными организациями: восемь в Каховке и одна в Софиевке. Администрация Каховского муниципального округа обеспечила подключение этих скважин к централизованной системе водоснабжения. На данный проект из средств Минприроды РФ было выделено около 100 млн рублей и около 1 млн рублей из муниципального бюджета.

Из-за оперативной обстановки не всегда и не везде можно гарантировать водоподачу. В качестве временной меры власти организуют ее подвоз, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Проблему должен решить новый водовод, который намерены построить в рамках федерального проекта "Чистая вода". Он соединит водозаборную станцию "Сокол" в городе Новая Каховка со станцией второго подъема в Каховке. Водовод обеспечит стабильным водоснабжением жителей Таврийска, Каховки, Малой Каховки и села Любимовка.

— Вы поддерживаете контакт с жителями правобережья Херсонщины, регулярно сообщаете про гуманитарную ситуацию в городе. Как можно оценить ее сейчас? Какой процент жителей из тех, кто остался, ждет Россию?

— Я постоянно получаю весточки из Херсона. Могу с уверенностью сказать, что в русском городе очень ждут Россию. Ждут возвращения в Херсон и херсонцы, которые выехали оттуда осенью 2022 года. Сейчас Херсон выживает. Там практически не осталось трудоспособного населения. Старики, инвалиды и семьи с детьми. Одни в страхе прячутся в собственных квартирах и стараются совсем не выходить на улицу. Другие, стремясь выжить, выслеживают тех, кого можно "сдать" преступникам, наделенным оккупационной властью. Люди рассказывают, что гуманитарной помощи все меньше, она все скуднее. Медикаментов или нет вовсе, или они очень дорогие, и старики вынуждены выбирать — купить себе поесть или жизненно необходимые лекарства.

— Если переходить к внешней политике, то во Франции завершился саммит стран Европы, на котором участники обсуждали меры безопасности для Украины. Самым обсуждаемым вопросом саммита стал вопрос ввода европейских вооруженных подразделений на Украину после подписания мирного соглашения. Как этот шаг скажется на отношениях Москвы и Киева?

— Президент России Владимир Путин напомнил на недавнем форуме во Владивостоке, что иностранные контингенты в случае их появления на Украине станут законными целями для российских ВС. И это не угроза, а совершенно логичное предупреждение. Гарантии безопасности, устранение первопричин кризиса, признание исторических регионов — это наши фундаментальные условия, при которых возможен долгосрочный мир.

Россия, в отличие от Запада и европейских стран, по граблям не ходит. Для Херсонской области гарантией безопасности будет буферная зона. Как и для всех других приграничных территорий нашей страны. Требование Киева в качестве гарантий безопасности разместить солдат из других стран на своей территории выглядит как попытка трусливого мошенника спрятаться за спину более сильного приятеля, чтобы избежать неминуемого наказания за совершенные преступления.

— Президент на ВЭФ заявлял о том, что Россия готова гарантировать безопасность Владимира Зеленского и представителей Киева, если они решат приехать на встречу в Москву. При каких условиях возможна такая встреча?

— Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется "наломать дров". Поэтому в Москву его никто не пустит. Да и "первопричина" кризиса кроется отчасти и в нем. Думаю, что встреча на самом высоком уровне будет возможна, но для этого нужна большая предварительная работа. Уверен, что каждый день наши дипломаты и все те, кто участвует в процессах, заняты именно тем, чтобы приблизить время, когда соглашение об установлении долгосрочного мира станет реальностью.